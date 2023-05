Patto tra Anpi e Comune "Difendiamo la Resistenza"

I cippi di Castelfranco Emilia torneranno a parlare. A raccontare. A raccontarsi. Quei tanti monumenti disseminati sul territorio e dedicati alla lotta partigiana, assieme alle tante storie di vita vissuta di diversi partigiani che lottarono per la liberazione dal nazifascismo di queste zone e dell’Italia intera, saranno infatti al centro di un nuovo progetto di valorizzazione della Resistenza, siglato ieri tramite apposita convenzione tra la sezione locale dell’Anpi (associazione nazionale partigiani d’Italia) e l’amministrazione comunale.

In ragione di questo accordo, sottoscritto ieri mattina dal sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, e dal presidente di Anpi Castelfranco, Iames Cavalieri, assieme all’assessora alla memoria Rita Barbieri e al presidente provinciale Anpi Vanni Bulgarelli, Anpi Castelfranco si impegna per tre anni a realizzare attività per la promozione dei valori della Resistenza e della memoria, a fronte di un sostegno economico da parte dell’amministrazione di 27.000 euro complessivi. "Nessuno – ha sottolineato il sindaco Gargano – deve dimenticare ciò che è stato. E questa iniziativa contribuisce a facilitare il macro tema della coesione sociale. Questa attività, infatti, va a inserirsi in un percorso che promuove la pace, perché non c’è pace senza memoria".

La convenzione sottoscritta prevede la produzione e promozione di testi sui principi dell’antifascismo, sulla storia contemporanea del Novecento e sui valori scaturiti dall’esperienza della Resistenza, ma anche di filmati e documentazione fotografica. Sono previsti anche iniziative dedicate alla cittadinanza presso il Teatro Dadà e momenti finalizzati alla promozione del dialogo con comunità con le quali si condividono i valori dell’antifascismo e della lotta di liberazione. Rientra nell’accordo la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado del territorio. Mentre Iames Cavalieri, sottolineando la portata innovativa di questa iniziativa, ha evidenziato che "questa convenzione apre la strada anche ad altri territori della nostra provincia", Vanni Bulgarelli ha aggiunto che al momento "si tratta di un’esperienza unica nel panorama provinciale". Rita Barbieri ha commentato: "Questa convenzione promuove la volontà reciproca alla co-programmazione ed alla co-progettazione. Possiamo definire l’accordo unico nel suo genere perchè promuove una visione condivisa su idee e volontà, un dialogo aperto ed una volontà nel valorizzare in maniera costruttiva ed educativa il concetto di Resistenza e della memoria". Infine, sempre ieri il sindaco si è impegnato, nell’ambito di questo progetto di valorizzazione dei luoghi della memoria e della Resistenza, a ristrutturare a partire dall’autunno il parco "Gildo Guerzoni", per potere inaugurare la riqualificazione il prossimo 25 aprile.

Marco Pederzoli