Pavullo, contrasti in giunta Si dimette la vice-sindaca

Troppe divergenze accumulate in poco più di un anno di amministrazione e, soprattutto, "modalità operative di lavoro troppo diverse". Terremoto in municipio a Pavullo, dove ieri mattina la vicesindaco Claudia Piacentini ha formalizzato le proprie dimissioni. Per la giunta guidata da Davide Venturelli si tratta del primo importante ‘strappo’ da parte di uno degli assessori: "In questo anno è stato estremamente difficile svolgere il mio compito di vicesindaco ed assessore – spiega Piacentini, che aveva anche le deleghe ai Lavori pubblici, al Verde e alla Protezione civile –. Oltre a ciò, ci sono state alcune divergenze su importanti temi. Piuttosto che arrancare sulle difficoltà interne, era meglio per il bene dei cittadini che lasciassi, piuttosto che rischiare di far inceppare la ‘macchina’". Uno ‘strappo’ che era già trapelato, in realtà, qualche settimana fa in occasione del voto contrario da parte di Piacentini in Giunta sulla costruzione della nuova cabina elettrica in viale Martiri. In quell’occasione, il sindaco Venturelli aveva respinto ogni considerazione su probabili divergenze denunciate dalle minoranze; ora Piacentini aggiunge: "La cabina elettrica è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma il problema erano le modalità di lavoro. Il nostro modo di lavorare, condiviso quando mi fu proposto prima di sostenere la lista e poi di assumere il posto da vice, non l’ho ritrovato successivamente. Mi aspettavo una collaborazione più stringente; come assessore in diverse situazioni ho capito di essere stata prevaricata". La sua decisione non sarebbe un fulmine a ciel sereno: "Ne avevo già parlato con il sindaco, i nostri rapporti credo si sapesse non fossero idilliaci e, perciò, dopo aver cercato di mantenere l’impegno preso con i cittadini, non c’era più possibilità di andare avanti. Ma di certo non lascio perchè non mi senta in grado di assolvere alle mie incombenze: quando ho accettato l’incarico conoscevo benissimo le responsabilità che sarei andata ad assumere, e anche le mie deleghe rappresentavano quello che ho sempre fatto al di fuori della politica. Nonostante qualcuno tenti di sostenere il contrario, le mie spalle sono ben robuste e in questo periodo ho lavorato anche 12 ore al giorno, ma non mi pesa". "Ringrazio Claudia Piacentini per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questo anno a favore della nostra comunità – è il commento del sindaco Davide Venturelli –. Abbiamo due metodi di lavoro e di organizzazione molto differenti: questo ce lo siamo riconosciuti a vicenda e in modo molto onesto. Abbiamo provato a trovare un punto di incontro, ma non ci siamo riusciti in modo soddisfacente. Mi dispiace per la sua scelta, che avviene in un momento molto delicato per il comune di Pavullo: i progetti in campo tra i servizi ambiente, lavori pubblici e protezione civile sono davvero tanti. Garantisco che li porteremo avanti con il massimo impegno". A tal proposito, il consigliere Graziano Pattuzzi ha già annunciato che oggi presenterà un’interrogazione "urgente". Riccardo Pugliese