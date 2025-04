Piante contro caldo e alluvioni. Nasce il nuovo bosco urbano

È stato inaugurato a Spilamberto il sesto intervento di riforestazione in provincia di Modena a cura di Consorzio Forestale Mutina Arborea Impresa Sociale, frutto della collaborazione con il Comune di Spilamberto e l’azienda 21 Make It Count. Ad annunciarlo è una nota congiunta degli enti e delle realtà coinvolte, che spiega tra l’altro: "Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Spilamberto, Mutina Arborea e il management di 21 Make It Count, la provincia di Modena diventa protagonista di un nuovo importante intervento di riforestazione. Dopo Formigine, Sassuolo e Castelnuovo Rangone, l’area rimboscata riguarda alcuni terreni di proprietà del Comune di Spilamberto tra le vie Matteotti, Manni e Gibellini. Complessivamente si tratta di 70 piante, appartenenti a 6 specie differenti, messe a dimora con l’obiettivo di mitigare in loco gli effetti del cambiamento climatico come le ondate di calore e le piogge alluvionali, migliorare la salubrità dell’aria e in generale aggiungere benessere alle persone che vi abitano. Un valore sociale e ambientale accreditato dallo studio dal valore scientifico realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto per la BioEconomia. Questi effetti positivi, nei prossimi quattro anni, possono arrivare a quasi triplicarsi.

"Questo intervento - dichiarano il sindaco Massimo Glielmi e l’assessore all’Ambiente Francesco Vecchi - rappresenta un ulteriore atto concreto della nostra comunità per migliorare la qualità dell’aria e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Un ringraziamento a Mutina Arborea per il prezioso lavoro svolto e per la sinergia creata tra Comune e soggetti privati del territorio, grazie alla quale è stato possibile individuare e reperire le piante più adatte al terreno selezionato". "L’importanza di questo nuovo intervento – spiega ancora la nota - è data dalla sinergia tra attori diversi e complementari per l’aumento del benessere dei cittadini: da una parte la pubblica amministrazione mette a disposizione terreni di proprietà, le aziende private promuovono un impatto sociale e ambientale positivo e il No Profit, come Mutina Arborea, si impegna a stimolare e realizzare progetti".

m.ped.