Pirandello alla Rossi E due "Quasi amici"

Sempre imprevedibile, spiazzante e graffiante, Paolo Rossi (nella foto) si confronta per la prima volta con un’opera di Luigi Pirandello, e ovviamente lo fa a modo suo. "Da questa sera si recita a soggetto! Il metodo Pirandello", in scena domani sera al teatro Dadà di Castelfranco, è uno spettacolo basato su tecniche di improvvisazione attoriale: sul palco insieme a Rossi una compagnia di professionisti e di allievi dei laboratori dell’artista. Nelle mani di Paolo Rossi, il testo si trasforma in un vero e proprio canovaccio, sul quale sperimentare e studiare l’arte dell’improvvisazione nel nostro contemporaneo. Sempre domani sera al teatro Carani di Sassuolo Massimo Ghini e Paolo Ruffini sono "Quasi amici": ispirato a una storia vera, come l’omonimo celebre film francese del 2011, lo spettacolo è costruito sull’amicizia tra due uomini molto diversi per carattere ed estrazione sociale, ma che insieme troveranno il modo di cambiare le loro vite e di aiutarsi davvero.

E mercoledì 27 marzo all’auditorium Levi Montalcini di Mirandola Elena Bucci e Marco Sgrosso, storico coppia del teatro italiano, rileggeranno "La casa dei Rosmer", uno dei drammi più significativi di Henrik Ibsen: un viaggio nelle stanze segrete di una casa che diventa simbolo di relazioni, dubbi, inquieti sguardi sul futuro.

s.m.