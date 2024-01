Piscina, la luce in fondo al tunnel: "Ecco il progetto di manutenzione"

Non c’è soltanto il cantiere (tuttora bloccato) di piazza Garibaldi, non c’è soltanto il ponte vecchio, ‘off limits’ da quattro anni. Fra le spine nel fianco di Finale c’è anche la piscina, chiusa ormai da un anno e mezzo, in particolare da quando – nella notte fra il 23 e il 24 agosto 2022 – è crollato il controsoffitto sulla vasca principale. Da allora gli sportivi e gli appassionati si sono trovati senza la possibilità di dedicarsi all’attività natatoria e hanno dovuto ‘migrare’ verso gli impianti di località vicine. Ieri tuttavia il Comune di Finale ha annunciato che qualcosa (finalmente) si muove, ed è pronto l’appalto: "Per la piscina interna – ha informato l’amministrazione – è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria curato dall’ingegner Francesco Pullè ed è stato assegnato alla Centrale unica di committenza il compito di procedere all’affidamento delle opere". Secondo quanto ricorda il sindaco Claudio Poletti, "i lavori ammontano a poco meno di 800mila euro: diventeranno un milione e 54mila euro comprendendo anche gli oneri, gli accantonamenti, le spese tecniche di collaudo e l’Iva". La spesa – aggiunge il sindaco – verrà finanziata per buona parte con il trasferimento dalla Regione dei fondi raccolti con gli sms solidali per il sisma del 2012. xxx Già la scorsa estate erano stati presentati i lavori, che prevedono la realizzazione di un cappotto esterno, la coibentazione della volta interna, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di capriate metalliche di sostegno del controsoffitto, un nuovo impianto aeraulico, un nuovo sistema di filtrazione, l’illuminazione led e la costruzione di un nuovo locale per l’alloggiamento della vasca di compensazione della piscina. I lavori verranno affidati con procedura negoziata senza bando, richiedendo un’offerta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti. Xxx Ci sono novità anche per la piscina esterna: "Superate le difficoltà burocratiche e i problemi che hanno tenuto fermi i lavori – assicura il Comune -, nelle prossime settimane potranno riprendere le attività di completamento degli spazi della piscina esterna, per arrivare a conclusione prima della riapertura estiva".

