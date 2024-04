Preso a pugni da un carabiniere, a processo per resistenza

Modena, 18 aprile 2024 – Idrissa Diallo, il 23enne della Guinea preso a pungi da un carabiniere come dimostra un video diventato virale lo scorso marzo, finirà a processo, col rito abbreviato, per resistenza e danneggiamento dell’auto di servizio dei carabinieri il prossimo 6 giugno. L’avvocato del giovane, Barbara Bettelli, ha spiegato che in quel video, come in altri relativi alle fasi del controllo dei carabinieri, non risulterebbe alcun tipo di violenza attiva da parte del 23enne e che anche qualora dovesse risultare, per la difesa sussisterebbe la scriminante dell’atto illegittimo da parte dei militari dell’Arma. I due carabinieri immortalati nel video, di cui soltanto uno è ripreso mentre sferra i pugni, sono già stati trasferiti ed impiegati ad altro incarico mentre proseguono, parallele, le indagini della procura. Diallo nel frattempo ha sporto querela, con l’ipotesi di reato di lesioni, in relazione all’accaduto.