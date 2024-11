Prime nevicate sopra i 1100 metri: "Ritorno sugli sci dal 6 dicembre"

Prima nevicata della stagione 2024/25 ieri in Appennino, che all’alba ha imbiancato di alcuni centimetri il Cimone, il lago Santo e tutte le zone sopra i 1.100 metri di quota, con fiocchi scesi anche a Barigazzo, S.Annapelago, Piandelagotti, san Pellegrino in Alpe, Capanno Tassoni, ecc. Una nevicata abbastanza abituale a metà novembre in Appennino che comunque ha destato i primi interessi tra gli appassionati di sport invernali.

"Innanzitutto – commentano operatori invernali dell’alto Frignano – questa pur breve nevicata è almeno un sinonimo di un avvio nella normalità meteo della prossima stagione, non certo scontata negli ultimi anni". Le prime gelate e la prima neve a novembre infatti sarebbero normali sul nostro Appennino alle quote medio-alte, ma negli ultimi anni sono cresciuti i timori di anomalie climatiche, come ad esempio lo scorso anno quando hanno riservato un inverno con temperature per lunghissimi periodi sopra le medie che sciolsero ben presto la neve caduta e quella prodotta con gli impianti programmati. Ieri invece il termometro è sceso a meno 5,7 sulla vetta del Cimone e attorno allo zero nelle località a valle. Il ritorno del sole in giornata ha poi sciolto la neve alle quote più basse, pur permanendo area fredda. Per l’avvio della stagione sciistica resta quindi programmato il week-end del 6-8 dicembre sul Cimone, Piane di Mocogno, S.Annapelago e Piandelagotti, salvo nuove più consistenti nevicate novembrine, comunque non previste imminenti.

Nei prossimi giorni infatti è annunciato tempo sereno, pur freddo. Arpae Emilia Romagna per oggi prevede ‘temperature minime in sensibile diminuzione, soprattutto nelle pianure interne, con valori di 0/3 gradi nei centri urbani, inferiori allo zero in aperta campagna con locali gelate; comprese fra 3 e 6 gradi lungo la costa. Massime stazionarie o in lieve locale aumento con valori intorno a 11/12 gradi’. Ieri mattina non sono entrati in azione i mezzi sgombraneve sulle strade di valico appenniniche, ma sono già tutti posizionati per la stagione invernale e pronti ad intervenire.

g.p.