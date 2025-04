Prove Tecniche Attoriali. Ferrari e quindici nuovi interpreti

’P.T.A.’, ovvero ’Prove Tecniche Attoriali’, è il singolare spettacolo ideato e condotto da Andrea Ferrari (foto), in scena domani alle 18 al teatro Tempio.

"L’idea è nata ripensando alla mia formazione artistica, in Accademia, quando gli incontri con i miei maestri di recitazione si trasformavano in veri e propri spettacoli teatrali – spiega Ferrari –. Non c’era un copione da memorizzare e nessuno aveva mai provato la propria parte, eppure in quegli esercizi scenici si formavano vite e si scrivevano storie: tutto nasceva all’improvviso". Così nasce anche ’P.T.A.’: nei mesi scorsi, attraverso i social, Andrea Ferrari ha rivolto un invito a quanti desiderassero mettersi in gioco. Quindici interpreti, insieme a Ferrari, porteranno il pubblico a conoscere più da vicino chi sia l’attore, che non è più soltanto colui che va sul palcoscenico.

Si metterà in scena tutto il percorso di formazione attoriale, la tecnica, l’approccio più personale, il lavoro sul testo. Prenotazione tramite Whatsapp al 375 6827208.

s.m.