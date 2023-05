Raccolta funghi, come funzionano i tesserini e dove trovarli

Inizia in Appennino il semestre di crescita dei funghi, che di solito ha il suo culmine in estate-autunno, ma non mancano le varietà primaverili che in questi giorni stanno crescendo nei boschi montani come spugnole e prugnoli. I parchi Emilia Centrale hanno quindi predisposto la normativa 2023 che ricalca quella dello scorso anno, che provocò non poche polemiche per la limitazione delle agevolazioni ai proprietari boschivi residenti nei 7 comuni del Parco ed all’ampliamento di agevolazioni ai non residenti. L’Ente avvisa che nei territori della provincia di Modena occorrono tesserini obbligatori per la raccolta dei funghi, disponibili in 50 punti vendita: "Per i non residenti anche quest’anno c’è la possibilità di acquistare i tesserini giornalieri, settimanali e semestrali online direttamente sul sito dell’Ente Parchi Emilia Centrale, gestore unico dei permessi (www.parchiemiliacentrale.itpermesso-funghi.php). L’acquisto dei tesserini semestrali per i non residenti effettuato entro il 31 maggio dà diritto ad uno sconto sul prezzo intero: 100 euro anziché 140. Ridotti rispetto allo scorso anno i prezzi dei tesserini annuali che prevedono agevolazioni per i residenti nelle aree a parco e nei comuni montani. Per i proprietari di terreni che consentono la libera raccolta di funghi nei Comuni delle Unioni del Frignano e del Distretto Ceramico, i nuovi criteri per accedere alla stipula delle convenzioni per ottenere il tesserino di raccolta gratuito prevedono che soltanto i proprietari di boschi o terreni vocati pari o superiori ai 5 ettari possono godere dell’agevolazione". Altre tipologie per i non residenti sono il tesserino settimanale a 40 euro e il giornaliero a 15 euro. Per i residenti sono previste varie tipologie di tesserini di diversa durata (settimanale, giornaliero, annuale), differenziati per categorie di residenza e con le consuete modalità di favore previste per i residenti nelle aree a parco e nei comuni montani sia rispetto al costo del tesserino (dai 10 euro giornalieri ai 30 euro annuali) che alle giornate ammissibili ed ai quantitativi di raccolta. Per i residenti nei comuni del Parco (Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola) la raccolta è consentita fino a 5 kg giornalieri nei comuni del Parco, fino a 3 kg altrove; con divieto di raccolta in alcune giornate. Per i proprietari di terreni che consentono la libera raccolta di funghi nei Comuni delle Unioni del Frignano e del Distretto Ceramico, quest’anno il tesserino di raccolta gratuito andrà soltanto ai proprietari di boschi o terreni vocati pari o superiori ai 5 ettari.

g.p.