Radio Bruno e Radio Pico, Laura Pausini si racconta

Stasera, alle 21, Laura Pausini ripercorrerà i momenti più emozionanti della sua carriera ai microfoni di Radio Pico, dopo essere stata ospite, alle 19, su Radio Bruno, nel Drive Time con Georgia Passuello e Roberto Uggeri. L’artista italiana più ascoltata nel mondo su Radio Pico sarà ospite di Giacomo Borghi e Greta Bortolotti per un’intervista in diretta negli studi dell’emittente, nell’ambito del radio tour organizzato per il trentennale di carriera della cantante. La Pausini è reduce dal successo di #LAURA30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre special performance in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano. L’artista italiana più premiata del mondo, dopo aver venduto più di 75 milioni di album, aver calcato i palcoscenici più prestigiosi e aver conquistato i riconoscimenti più prestigiosi tra cui un Grammy Award, quattro Latin Grammy Awards, la nomination agli Oscar e la vittoria di un Golden Globe, ha infatti deciso di festeggiare con il suo pubblico questo importante traguardo, con una grande sorpresa dedicata ai suoi numerosi fan in tutto il mondo che l’hanno sempre amata e sostenuta. È attualmente in rotazione in radio il nuovo singolo ‘Un buon inizio’ e sono appena state annunciate le date del Laura Pausini World Tour 20232024, il tour mondiale in partenza il prossimo dicembre da Roma. L’intervista a Radio Pico sarà trasmessa anche in diretta sulla pagina facebook dell’emittente. È possibile seguire Radio Pico, oltre che in fm anche sulle principali piattaforme digitali, tra cui la app. L’appuntamento delle 19 con Radio Bruno sarà sia via radio, ovviamente, ma anche in tv, sul canale 73 del digitale terrestre, altrimenti in streaming su radiobruno.it o sulla app della radio.

Maria Silvia Cabri