Reagisce al rapinatore. Tabaccaia si difende con lo spray urticante: "L’ho messo in fuga"

"E’ entrato e mi ha chiesto un pacchetto di sigarette. Sembrava un cliente come tanti. Dopo averglielo appoggiato sul bancone, lui però ha estratto un coltello e mi ha detto, puntandomelo contro: dammi i soldi. Ho chiuso la cassa, ho fatto due passi, ho preso lo spray al peperoncino e glielo ho spruzzato addosso. Era stupito: non si aspettava che io reagissi e, subito dopo, è scappato".

E’ questa la testimonianza di una coraggiosa tabaccaia di via Bonacini. La donna, infatti, lo scorso dieci aprile è stata minacciata da un balordo ma è riuscita a metterlo in fuga.

I poliziotti della Volante, giunti sul posto lo hanno individuato e arrestato solo quindici minuti dopo grazie alla descrizione fornita dalla vittima e all’indiscussa conoscenza del territorio da parte degli agenti.

"Io ero da sola in negozio – spiega la vittima, titolare insieme alla sorella dell’esercizio – subito non ho avuto paura, dopo si sinceramente, quando ho pensato a quanto mi era appena accaduto. Avevo deciso di prendere lo spray e tenerlo in negozio proprio per difendermi nel caso in cui qualcuno fosse entrato con strane intenzioni. Sicuramente non è stata un’esperienza piacevole".

A finire in manette un 42enne accusato di tentata rapina aggravata in concorso. Infatti, dopo essere stato raggiunto al volto dallo spray al peperoncino l’uomo è fuggito insieme ad un complice, che fungeva da palo. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.40 del dieci aprile, poco prima dell’orario di chiusura. L’uomo si è introdotto nell’esercizio di zona Musicisti fingendo di dover acquistare un pacchetto di sigarette appunto: subito dopo però ha estratto un coltello e l’ha puntato contro la vittima, intimandole di consegnare il denaro contenuto in cassa. La donna, fingendo di prendere il contante dalla cassa ha però afferrato lo spray al peperoncino e lo ha spruzzato sul volto del rapinatore.

Gli agenti, acquisita la testimonianza della vittima e viste le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno individuato il rapinatore solo un quarto d’ora dopo in sella ad una bicicletta in viale Caduti in Guerra, all’altezza dell’orto botanico. Quando gli agenti della Volante lo hanno fermato, il 42enne aveva ancora gli occhi molto arrossati e difficoltà a respirare, verosimilmente a causa dello spray urticante e, in particolare, il giubbotto risultava ancora intriso della medesima sostanza urticante.

All’interno della tasca destra del giubbotto i poliziotti hanno poi trovato un coltello a serramanico aperto. Sono ora in corso indagini per risalire al complice.

Il Gip, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, ha applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla Procura.