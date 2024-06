"Righi promette il cambiamento. Ma in giunta tante riconferme"

E’ previsto per stasera alle 19, nel Cortile d’Onore di Palazzo Pio, il primo Consiglio comunale nella nuova amministrazione. Oltre al giuramento del neo sindaco Riccardo Righi, tra i punti all’ordine del giorno c’è la presentazione ufficiale alla città della nuova Giunta comunale. Sono sette gli assessori: tre uscenti dalla precedente Amministrazione (Mariella Lugli, nominata vicesindaco; Tamara Calzolari; Paolo Malvezzi), e quattro sono nuovi componenti (Giuliano Albarani; Alessandro Di Loreto; Serena Pedrazzoli; Paola Poletti). E proprio con riferimento alla nuova squadra di Righi, interviene Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia: "Abbiamo appreso giornali locali la composizione della squadra di Giunta che amministrerà Carpi per il prossimo quinquennio e non avvertiamo quel segnale importante di discontinuità che, a parole, Righi aveva promesso alla città dopo cinque anni di fallimenti della Giunta Bellelli. Il risultato è, infatti, quello di avere ora quasi metà della giunta riconfermata". "Non basta dire le cose – prosegue Arletti - bisogna anche avere il coraggio di dare seguito a quanto sostenuto agendo nei fatti. Il nostro è un giudizio politico: nominare vicesindaco chi è stato assessore alla sicurezza urbana negli anni passati non può lasciarci soddisfatti perché Carpi è notevolmente peggiorata su questo tema ed è sotto gli occhi di tutti. Ci auguriamo che i profili di esperienza inseriti da Righi siano all’altezza con le sfide della città nel futuro, ma che sappiano anche portare innovazione all’interno della macchina comunale. Lo diciamo evidenziando un’età media della giunta che probabilmente poteva essere abbassata con la presenza di un giovane in più, alla luce delle tante promesse fatte dal sindaco in campagna elettorale nei confronti dell’impegno giovanile in politica". Aggiunge la capogruppo: "Sarà infine una maggioranza spostata molto a sinistra, con la presenza di esponenti di Alleanza Verdi Sinistra sia in Giunta che alla Presidenza del Consiglio e questo fa sì che la presenza massiccia del centro destra in Consiglio sia fondamentale per arginare una deriva ideologica che la nostra città non può permettersi. Fratelli d’Italia è il secondo partito in città e si prepara ad essere la prima forza di opposizione con sei consiglieri comunali, e una presenza e un lavoro importante che guarda al futuro. Ci impegneremo a fondo per fare proposte concrete in linea con il nostro programma elettorale, andando così a rappresentare quelle migliaia di cittadini che non si riconoscono nella sinistra e che continuano a sognare una Carpi migliore".

Maria Silvia Cabri