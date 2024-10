Rischia di partorire in autostrada. Scortata dalla polizia fino in ospedale

di Valentina Reggiani

Aveva tanta fretta di nascere, ma il traffico stava per mandare all’aria i suoi ‘piani’. Ad Alberto, però, ci ha pensato la polizia stradale: gli agenti della sottosezione di Modena Nord hanno fatto da staffetta all’auto di mamma e papà e Alberto, poco dopo, è venuto alla luce in totale sicurezza al Policlinico. Il rocambolesco episodio è avvenuto giovedì sera. La coppia , Nicoletta e Donato si è trovata in una di quelle situazioni in cui nessuna futura mamma vorrebbe mai trovarsi: le acque si rompono all’improvviso, il parto è vicino ma il traffico impedisce l’arrivo in ospedale.

Infatti i neo genitori si sono trovati giovedì sera bloccati a causa di un incidente avvenuto in autostrada, sull’A1. A quel punto la coppia si è rivolta ad una pattuglia della Polizia di Stato, ferma al casello di Modena Nord per un posto di controllo. La coppia, in forte agitazione ha spiegato agli agenti di essere rimasta bloccata nel traffico a causa di un incidente avvenuto sull’autostrada, ma di avere fretta di raggiungere al più presto l’ospedale di Modena. Infatti la donna, in gravidanza alla 34esima settimana, aveva rotto le acque da un’ora ed era ormai prossima a partorire. Niente panico: ai futuri genitori hanno pensato infatti gli agenti della Sottosezione Modena Nord che, dopo aver tranquillizzato la coppia, hanno fatto da staffetta all’auto con a bordo la futura mamma, scortandola fino al pronto soccorso del Policlinico. Il personale sanitario già allertato ha subito preso in carico la donna, trasferendo in sala parto.

Alle 2.03 del mattino il lieto evento: Alberto è nato forte e sano e in tutta sicurezza, perché seppur avesse tanta fretta di venire al mondo, gli agenti lo hanno ‘battuto’ sui tempi e sono riusciti a ‘scortare’ i suoi genitori fino all’ospedale garantendogli di essere subito preso in carico dai sanitari. Il neopapà emozionato, con il suo bambino tra le braccia ha poi inviato un messaggio e un selfie di famiglia per ringraziare i poliziotti: "Eccolo qui Alberto… in 34 settimane! Parto perfetto: sia lui che la mamma stanno benissimo. Grazie davvero per il supporto".