Rogo in casa, madre e figlio fuggiti sul balcone

Grave infortunio domestico ieri mattina a Sassuolo, in una villetta di via San Marco. Per cause ancora in corso d’accertamento, infatti, un incendio si è sviluppato all’interno della cucina dell’abitazione e un uomo di 59 anni è rimasto gravemente intossicato, probabilmente trovandosi al momento dello ‘scoppio, in prossimità delle fiamme. Il rogo è divampato all’improvviso, pare a seguito di un problema al forno. Al momento all’interno dell’abitazione erano presenti sia l’uomo che l’anziana madre (83 anni). I due, trovandosi dinanzi ad una barriera di fumo, hanno trovato riparo all’esterno, sul balcone e subito è stato lanciato l’allarme. Infatti, qualche momento dopo sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sassuolo che si sono subito messi al lavoro per spegnere l’incendio. Il tempestivo arrivo dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero al resto dell’abitazione ma, soprattutto, ha permesso di trarre in salvo madre e figlio. Subito sono arrivate sul posto anche le ambulanze e l’automedica dei sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto il 59enne, a causa del fumo inalato, è stata trasferito d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena per essere sottoposto alla camera iperbarica. La prognosi del 59enne al momento resta riservata. I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a mettere in sicurezza l’abitazione che comunque non risulta al momento inagibile. Saranno effettuati i dovuti accertamenti volti a stabilire le cause dell’origine del rogo. Non si esclude che lo stesso possa essere scaturito da un corto circuito partito appunto dal forno della cucina ma saranno effettuati accertamenti specifici anche agli impianti. La mamma del 59enne è rimasta illesa. Entrambi, madre e figlio sono stati posti in sicurezza dai pompieri dopo, appunto, essersi chiusi in balcone

v. r.