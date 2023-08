Ruba bottiglia d’acqua: arrestato Uno straniero di 40 anni è stato arrestato a Carpi per tentato furto aggravato, dopo essere stato sorpreso a forzare il portellone di un'auto per rubare una bottiglietta d'acqua. Gli agenti hanno trovato una tenaglia e il veicolo presentava segni di effrazione. Processato per direttissima, è stato sottoposto all'obbligo di dimora.