Ruggiero d’amore, . Bertoli e i Tazenda

"Per un’era d’amore" è il concerto che Antonella Ruggiero (nella foto) presenterà venerdì 30 maggio al teatro Astoria di Fiorano: la celebre interprete spazierà dai suoi successi pop (come "Ti sento" o "Echi d’infinito") alla musica legata alle culture religiose occidentale, indiana, africana. La sua voce si intreccerà alle parole e alle foto di Annalisa Vandelli, con i suoi racconti di mondi dimenticati. Ad accompagnarle, Roberto Olzer al pianoforte e organo liturgico e Roberto Colombo al vocoder e synth basso. Sempre a Fiorano, sabato 31 in piazza Alberto Bertoli condividerà il palco con i Tazenda per cantare insieme – a partire da "Spunta la luna dal monte" – i grandi successi di Pierangelo Bertoli e del gruppo sardo.