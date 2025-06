"Mai avuto dubbi sul suo operato"

"Tutti quanti non avevamo dubbi su come sarebbero andate le cose perchè Masini ha fatto esclusivamente il suo dovere da persona che indossa una divisa e che lotta per difendere le persone, i cittadini. Siamo sollevati, è stato un periodo difficile per la famiglia e per lui". Era stata tra le prime persone ad esprimere la propria solidarietà al maresciallo Luciano Masini, e ora il sindaco di Polinago, Simona Magnani, interviene nuovamente per sottolineare la propria soddisfazione a seguito della richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Rimini. "Ci immaginiamo il peso di dover affrontare un giudizio e in questo caso tutta l’Italia, che ha manifestato la propria solidarietà a Luciano, sarà oggi contenta di questa notizia – commenta Magnani – Non vi erano altre ‘strade’ perchè Masini agì correttamente, nel ruolo delle proprie funzioni e per difendere altri cittadini, come ha sempre fatto".