Sassuolo, penultimi non vuol dire condannati. Il miracolo è già riuscito a sette squadre

Coraggio, Sassuolo. Il penultimo posto dopo 31 giornate non sarà posizione gradevolissima dalla quale affrontare il ‘minicampionato’ che da qui a maggio separa i ‘sommersi’ dai salvati, ma come mancano 7 giornate alla fine, ci sono 7 motivi per credere ad una rimonta non impossibile. Già: detto, anzi ripetuto, che a questo ritmo la quota salvezza si attesta tra i 33 e i 34 punti, infatti, resta da aggiungere come in ben sette occasioni su dieci, da quando il Sassuolo è in A, una delle tre squadre collocate, dopo 31 giornate, tra 18mo e ultimo posto ha sempre slavato la ghirba.

Le eccezioni sono nelle stagioni 2014/15, nel 2017 e nel 2018, che hanno confermato a fine stagione le ultime tre alla 31ma, e chissà se le eccezioni confermano la regola. Nel dubbio, vale invece ricordare quanto accaduto in altre circostanze, a cominciare proprio da quel 2013/14 a margine del quale il ‘miracolo’ lo confezionò proprio il Sassuolo. Erano penultimi a 21 punti, i neroverdi, addirittura a -5 dalla zona-salvezza, e chiuderà salvo ai danni del Bologna che retrocederà nonostante di punti, alla 31ma, ne avesse 26. Nel 2015/16 il Palermo terz’ultimo dopo 31 giornate si salverà invece ai danni del Carpi, che era quart’ultimo ma a fine stagione scenderà in B insieme a Frosinone e Verona.

C’è altro? Eccome, già una stagione dopo quando il Crotone, terz’ultimo a 20 punti, ricucirà quel che gli serve ai danni dell’Empoli, che retrocederà nonostante il quart’ultimo posto – e la salvezza virtuale – alla 31ma, e ancora dopo. Perché nelle ultime quattro stagioni non è mai successo che le ultime tre della 31ma saranno le stesse alla 38ma. Nel 2019/20, infatti, il Genoa terz’ultimo rimonterà il Lecce quart’ultimo, mentre la stagione successiva il ‘miracolo’ lo confezionerà il Cagliari, terz’ultimo a -5 dalla salvezza che a fine stagione festeggerà ai danni di un Benevento che, dopo 31 giornate, di punti ne aveva addirittura 30. Altro giro nel 2021/22: dopo 21 giornate le ultime tre sono Salernitana, Genoa e Venezia a 22, ma retrocedono le ultime due mentre i campani lasciano il cerino al Cagliari, che alla 31ma aveva 25.

E ultima scossa la stagione scorsa: dopo la trentunesima giornata la Sampdoria è ultima a 17, la Cremonese penultima a 19 punti, il Verona diciottesimo a 26: ebbene, si salvano gli scaligeri e scende lo Spezia, quart’ultimo dopo trentuno giornate.

A dire, e a suggerire che nulla è ancora detto: per il Sassuolo si tratta di provarci, consapevole, va da sé, che non sarà una transizione semplice, ma in sette occasioni su 10 la ‘remuntada’ ha ribaltato verdetti che sembravano scritti. Sembravano, appunto.

Stefano Fogliani