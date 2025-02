Sassuolo Quattro partite per capire se fare festa

"Mancano 13 partite, la strada è ancora lunga". Così l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso subito dopo che i suoi, sabato, avevano demolito il Mantova consolidando il loro già robusto primato in classifica, e non c’è motivo di non dargli ragione, vista l’imprevedibilità del campionato di B. Ma è vero che, stante la volata a tre che oggi sembra restringere le possibilità di promozione diretta soltanto a Sassuolo, Pisa e Spezia, già le prossime quattro, di partite, potrebbero dire moltissimo, se non tutto, su come finisce il ‘triello’ tra neroverdi, toscani e liguri. Che da qui ad un mese si affrontano l’un l’altra. La settimana chiave, ancora lontana ma in realtà già dietro l’angolo, è la prima di marzo, con Sassuolo-Pisa in programma sabato 1 al Mapei Stadium e la domenica successiva, il 9, quando il Pisa va a La Spezia, ma da qui ad allora non ci sarà troppo da annoiarsi, a seguire la volata a tre, con gare tutt’altro che banali in programma e avversari con coefficienti di difficoltà tutt’altro che trascurabile tanto per Grosso, quanto per Inzaghi e D’Angelo. Diamo un’occhiata, dunque, a partire dalla prossima giornata che vede, sabato alle 15, il Sassuolo ospitare il Brescia a Reggio e lo Spezia di scena, alla stessa ora, qualche chilometro più in là, segnatamente al Braglia, contro quel Modena che in casa ha già battuto, prima di Natale, il Pisa e chissà che non faccia un altro ‘favore’ ai cugini neroverdi. Il giorno dopo, invece, c’è Cesena-Pisa, che chiude la 26ma giornata mentre la 27ma la ‘apre’, pochi giorni dopo, proprio il Sassuolo.

Venerdi 21 i neroverdi sono infatti di scena a Marassi, nell’anticipo serale, contro una Sampdoria che non è più quella strapazzata all’andata, mentre il giorno dopo il Pisa testa le velleità playoff della Juve Stabia all’Arena Garibaldi e la domenica lo Spezia, al Picco, riceve il Catanzaro, altra squadra che veleggia in zona playoff. Tre gare ‘da tripla’, insomma, cui seguono i ‘piatti forti’ delle due giornate che verranno. Sabato primo marzo ecco un Sassuolo-Pisa che varrà comunque doppio, anche perché i due contendenti andranno in campo conoscendo già il risultato dello Spezia, che gioca la sera prima al ‘Druso’ di Bolzano contro il Sudtirol. Finita qui? Nemmeno per idea, la quarta tappa del mese decisivo è domenica 9, ovvero tra un mese: il Sassuolo riceve il Bari, mentre al Picco è di scena uno Spezia-Pisa non meno ‘intrigante’ della gara del primo marzo al Mapei Stadium. Si passa (anche) da lì per dar forma alla fuga delle tre battistrada che, allora, avranno davanti soltanto nove giornate prima del traguardo.

Stefano Fogliani