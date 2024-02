Sassuolo, riapre il Carani con il concerto di Nek

Dopo dieci anni di chiusura e un importante restauro, riaprirà sabato 2 marzo il teatro Carani di Sassuolo. E nella serata di sabato sarà proprio Nek (nella foto) a salire per primo sul palco per il concerto della ripartenza. Nel pomeriggio di domenica 3, poi, lo spettacolo per famiglie "Clown in libertà" di Teatro Necessario: a seguire nel foyer un aperitivo in musica a cura del Circolo Amici della lirica Sassuolo con Claudia Rondelli al pianoforte, Claudio Ughetti alla fisarmonica e la voce di Valentina Medici.