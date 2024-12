Sci in Val di Luce, attiva la seggiovia

Dopo l’apertura di ieri, oggi – meteo permettendo – vi sarà possibilità di sciare nel comprensorio abetonese limitrofo a Fiumalbo.

In funzione la seggiovia biposto Campo scuola Abetone e la Seggiovia Sprella in Val di Luce. Zona Campi scuola Abetone: apertura seggiovia biposto, con orario 9.00/17.00. Zona Val di Luce: apertura seggiovia Sprella orario 9.00/16.00. "E’ un piccolo aperitivo – dicono dalla stazione – in attesa dell’evoluzione del meteo e delle possibili nevicate che ci potrebbero consentire una apertura quasi completa dell’intera stazione per il week end 14/15 dicembre". Al Cimone confermata l’apertura il 14.