Scomed, doppia sfida a Milano per i playoff

Dopo un turno molto positivo, in cui tutte le squadre modenesi hanno vinto contemporaneamente, questa settimana il calendario propone sfide molto importanti, sia nelle otto ruote tradizionali, che nell’inline, in pista però con le sole ragazze della Scomed Bomporto, che domani a Milano giocano una doppia sfida con il Quanta Milano. In palio la sicurezza dell’approdo ai playoff, che riguarda le prime quattro della classifica, con le gialloblù attualmente seconde, con cinque punti di vantaggio sulle milanesi, quarte dietro a Vicenza. Nell’hockey Pista la Symbol Amatori affronta alle 18 al PalaRoller di Montale lo Scandiano, uno snodo sicuramente decisivo nella sua stagione "in rincorsa", con l’obbligo di continuare a vincere: proprio all’andata a Scandiano i gialloblù subirono la loro ultima sconfitta, tra l’altro al termine di una partita macchiata dal fallaccio di Deinite su Tudela, ma successivamente sono arrivati 20 punti, frutto di sei vittorie e due pari, che hanno riportato i modenesi al terzo posto in classifica, di nuovo in corsa per la A1, a tre punti proprio da Scandiano, ed a quattro dal Novara primo. In serie B domani pomeriggio, con inizio alle ore 16.30, gran derby a Montale tra una Amatori Altalenante, ma pericolosa, ed un Pico Mirandola che vuole difendere il primo posto in classifica.

r. c.