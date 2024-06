Scuola di teatro, ’Ennesimo’ a caccia di docenti

Per gli amanti del cinema, Ennesimo Film Festival è una garanzia. Se, a questa passione, si somma la vocazione per la didattica, Ennesimo Academy diviene la ricetta perfetta per aspiranti insegnanti. La kermesse nata a Fiorano cerca, infatti, nuovi educatori per l’anno scolastico 2024/2025: suddivisa in venticinque corsi, destinati a oltre dodicimila studenti in ben ventitré Comuni della Penisola (con perno a Modena e Reggio Emilia), la "cantera" di Ennesimo punta a formare gli alunni sulla settima arte.

Dalla scuola per l’infanzia all’Università, i ragazzi che frequentano le seicento classi aderenti all’iniziativa - numeri della passata edizione - apprenderanno, oltre ai tecnicismi della cinematografia (montaggio audiovisivo, direzione artistica e critica giornalistica tra gli altri), le vaste possibilità che derivano dall’invenzione dei fratelli Lumière. Far riflettere gruppi di adolescenti sulla comprensione di sé e di ciò che li circonda rappresenta in compendio la definizione della "decima musa"; come lo definiva Alfred Hitchcock, "il cinema è il ‘come’, non il ‘cosa’". "In vista dell’inizio del prossimo anno scolastico – spiega Federico Ferrari, direttore artistico di Ennesimo Film Festival –, siamo alla ricerca di nuovi educatori per continuare a portare i corsi di educazione all’immagine dell’Ennesimo Academy nei Comuni del Distretto e non solo. Riflettere sulle immagini e sui video che ci scorrono sotto gli occhi quotidianamente è per gli studenti un modo per comprendere meglio la contemporaneità, per stimolare il confronto e la libera espressione fra i coetanei e soprattutto per sviluppare uno spirito critico e di analisi. Stiamo progettando nuovi corsi con nuovi partner e istituti per migliorare ancora una volta l’offerta formativa dell’Academy. Collaboriamo già con migliaia di giovani, in alcuni casi giovanissimi, alunni. Eppure, arricchire la portata dei nostri progetti non può che favorire al contempo noi e le scuole che hanno abbracciato negli anni le proposte che abbiamo presentato. Chiedo agli appassionati di mettersi in gioco, perché insegnare alle ultime generazioni è stimolante e porta a risultati sensazionali".

Le candidature, con annesso curriculum vitae, sono aperte fino a martedì 9 luglio. È possibile applicarsi sul sito ufficiale di Ennesimo Academy, alla sezione Educatori, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo ufficiale info@ennesimofilmfestival.com. Le lezioni, che si terranno durante l’orario scolastico a partire da ottobre, saranno precedute da corsi di formazione e dalla condivisione di materiali e strumenti necessari per affrontare al meglio il lavoro.

Gabriele Arcuri