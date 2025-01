Se le storie di dinosauri si leggono tra i dinosauri

Una simpatica piccola dinosaura che sogna di diventare una ballerina. O un topolino che vuole imparare a ruggire come uno stegosauro. E davvero al tredicesimo piano dell’albergo c’è un velociraptor? Sono solo alcuni esempi delle storie di dinosauri, di draghi e di altre creature misteriose che verranno proposte ai bambini tra i 3 e i 6 anni nell’appuntamento proposto da Ago e dal Sistema bibliotecario del Comune di Modena in programma sabato alle 11, a cura delle volontarie di ’Nati per Leggere’, ovviamente nella sede della mostra ’Naturale Innaturale’, alla Palazzina dei Giardini ducali, dove un dinosauro c’è davvero. Si tratta, infatti, dello scheletro dell’Allosauros fragilis, ricomposto dopo 12 anni e posto proprio nel cuore dell’allestimento che propone un dialogo tra arte e scienza, con una sezione dedicata all’evoluzione della rappresentazione scientifica dei dinosauri e una serie di opere dell’artista Dario Ghibaudo che fanno parte del suo Museo di Storia Innaturale: sculture che, con fascino e ironia, scompaginano il linguaggio figurativo per plasmare una storia immaginifica. Ed è proprio tra gli oggetti e le opere in mostra che verranno proposte le storie ai bambini creando così nuove suggestioni e amplificandone la fantasia. Ci si prenota dal sito. L’attività è gratuita e anche un accompagnatore non paga il biglietto. L’incontro, che comincia all’interno della mostra, termina nello spazio ragazzi della Biblioteca Delfini dove i bambini potranno trovare un’apposita selezione di letture da prendere a prestito e fare un piccolo tatuaggio a tema.