Seconda Casa di Fausta, domani l’inaugurazione

Si terrà domani a partire dalle 10, presso la sede di Strada Corletto Sud 382 a Baggiovara, l’inaugurazione della Seconda Casa di Fausta e di Villa Mirella Freni. Durante la mattinata interverranno diversi esponenti delle istituzioni locali, della sanità e del terzo settore, e saranno presenti alcune famiglie che nel corso degli anni sono state ospitate da Aseop all’interno della Casa di Fausta, per portare la propria testimonianza. Non mancheranno, inoltre, i rappresentanti dei principali sostenitori che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto di accoglienza, in particolare la Fondazione di Modena, Intesa San Paolo ed Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel. L’inaugurazione della Seconda Casa di Fausta rappresenta un momento fondamentale per la vita associativa di Aseop Odv, che fin dal momento della sua fondazione, ha fatto dell’accoglienza uno dei princìpi cardine del proprio operato.