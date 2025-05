Segregata nel capannone. Convalidato l’arresto dell’ex

L’ha segregata in un capannone e ha tentato di strangolarla con fascette da elettricista. Se non fosse stato per l’immediato intervento dei carabinieri di Sassuolo, che hanno fatto irruzione salvando la vittima, la situazione sarebbe sicuramente degenerata. E’ stato convalidato l’arresto dell’uomo, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Sassuolo lo scorso lunedì. I reati contestati all’indagato, un dominicano di 49 anni, sono quelli di tentato omicidio e sequestro di persona: già dalla notte precedente l’uomo avrebbe sequestrato la compagna, una 55enne italiana. L’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione anonima che indicava la presenza di una donna tenuta in ostaggio all’interno di un laboratorio artigianale ad opera di uno straniero armato di coltello. Subito sono intervenute sul posto le pattuglie dei carabinieri di Sassuolo insieme all’Aliquota Radiomobile, affiancate da una squadra dei Vigili del Fuoco.

Le urla della donna provenienti dallo stabile non hanno lasciato dubbi sulla gravità della situazione: i militari, valutato il pericolo, hanno forzato una porta in ferro e hanno fatto irruzione.

All’interno i Carabinieri hanno bloccato l’uomo, trovato in possesso di un coltello a serramanico. La vittima, sequestrata dal compagno sin dalla notte precedente, è stata liberata ed accompagnata al Pronto Soccorso di Sassuolo, con visibili traumi sul corpo provocati dalle violenze subite dall’uomo. I militari, a seguito della testimonianza resa dalla donna, comprensibilmente sotto choc hanno poi accertato come l’indagato avesse cercato di stringerle al collo delle fascette da elettricista: solo la resistenza della donna e il tempestivo intervento dei militari hanno bloccato quello che era evidentemente il suo intento: soffocare la 55enne. Su disposizione della procura l’uomo è stato arrestato e l’arresto convalidato dal Gip: il 49enne è accusato di tentato omicidio e sequestro di persona.

