Sequestrato e rapinato in via Taglio: "La banda lo seguiva, poi l’agguato". Colpito in testa e al volto: naso rotto Il 75enne sabato è stato minacciato e legato a una sedia nella sua abitazione, mentre i ladri razziavano la casa. La banda lo importunava da venerdì, la famiglia era preoccupata. Indagine in corso per risalire ai responsabili.