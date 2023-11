Sestola in lutto per Lenzini. Imprenditore e maestro di sci Ieri si sono svolti i funerali di Giancarlo Lenzini, 76 anni, imprenditore alberghiero, alpino, maestro di sci e basso del Coro Voci del Frignano. La chiesa di Sestola, suo paese, è stata gremita per l'ultimo saluto. Il Coro Voci del Frignano si è esibito in suo onore. Tanti i ricordi e le condoglianze.