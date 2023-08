Seta, in piazza la biglietteria mobile

Lunedì 28 agosto a San Felice, piazza Ettore Piva, dalle 14.30 alle 18, sarà presente la biglietteria mobile Seta. Grazie a questo servizio, vecchi e nuovi abbonati potranno acquistare o rinnovare la propria tessera senza doversi necessariamente recare presso le biglietterie centrali. "Inoltre – fa sapere Seta – , anticipando l’acquisto, si evitano gli affollamenti agli sportelli che si verificano solitamente in prossimità della ripresa scolastica. Per i nuovi clienti, poi, c’è una convenienza ulteriore: acquistando un abbonamento annuale presso la biglietteria mobile Seta si risparmiano i 5 euro di costo della tessera. Presso la biglietteria mobile Seta è possibile acquistare o ricaricare gli abbonamenti ordinari annuali per il servizio di trasporto pubblico, con rilascio immediato delle tessere di nuova emissione grazie a una postazione informatica dotata di computer e stampanti. Pagamento con bancomat o carte di credito".