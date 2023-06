Si allarga ancora il porta a porta a Pozza e nell’area nordest

Prosegue l’estensione del porta a porta sul territorio di Maranello: tocca infatti, da lunedì, alla parte orientale di Pozza e al quadrante nordorientale del comune.

Si parla dell’area di Pozza a est di via Vandelli (via Nicchio, via Mameli, via Verdi, ecc.) e dell’area compresa a nord di via Vignola (fino ai confini comunali), fra le vie Martinella e la Nuova Estense.

Nelle zone ad alta densità abitativa (come quella in partenza lunedì 12) è previsto un sistema misto, con raccolta porta a porta di carta e plastica e il mantenimento dei cassonetti stradali per le altre tipologie di rifiuto (indifferenziato, per conferire i quali serve la carta Smeraldo visto che i cassonetti sono ‘chippati’, vetro, organico e sfalci verdi). Le zone industriali e il forese saranno servite invece dal porta a porta integrale.

Il calendario della settimana prevede che il sacco giallo contenente plasticalattine sia esposto fuori dal proprio civico, su pubblica via, la sera precedente, martedì, mentre mercoledi dovrà invece essere esposto il sacco azzurro contenente cartacartone, per il ritiro del giorno successivo.

Venerdì, invece, il ritiro riguarderà il cartone delle attività produttive e commerciali.

Anche in questo caso, l’esposizione dovrà essere fatta la sera antecedente.