Si ferisce col muletto. Paura per un operaio

Stava movimentando merce alla guida di un muletto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo per poi cadere rovinosamente a terra. Ennesimo infortunio sul lavoro, poco prima delle dieci di ieri mattina all’interno di una ceramica di Fiorano, in via del Canaletto. L’uomo, un 31enne ecuadoregno residente a Piacenza e dipendente di una ditta esterna, stava appunto lavorando all’interno della ceramica quando è rimasto coinvolto nel citato infortunio. I colleghi, assistendo alla scena, hanno subito dato l’allarme e soccorso l’operaio.

Sul posto sono accorsi poco dopo i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Una volta stabilizzato dagli operatori, il 31enne è stato quindi trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove è stato poi sottoposto alle cure di rito.

Il lavoratore ha riportato diversi traumi nella caduta ma, fortunatamente, non risulta in pericolo di vita. Infatti gli accertamenti sanitari avrebbero escluso lesioni importanti. Sul posto, per accertare la dinamica dell’accaduto sono intervenuti ieri mattina anche i carabinieri e i colleghi della medicina del lavoro. Gli accertamenti sull’infortunio sono ora in corso da parte dei militari.