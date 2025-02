Si riappropriano dell’immobile all’asta grazie a un prestanome, scatta il sequestro

Modena, 27 febbraio 2025 – Comproprietari di un’immobile finito all’asta giudiziaria si sarebbero riappropriati dello stesso attraverso il coinvolgimento di un prestanome. Per questo motivo venerdì scorso la guardia di finanza, su delega della procura di Modena, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip dell’immobile stesso, che si trova a Castelfranco Emilia, nell’ambito di un procedimento penale che vede indagate quattro persone con l’ipotesi di turbata libertà degli incanti. Nel mirino delle fiamme gialle, una procedura immobiliare del 2022. Accertamenti hanno dimostrato come la persona aggiudicataria dell’asta avesse un rapporto di affinità con uno dei comproprietari e come lo stesso denaro, una somma di 155mila euro, provenisse da quest’ultimo, anche attraverso l’utilizzo di un conto corrente intestato ad una società amministrato dallo stesso.