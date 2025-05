"Sicurezza, servono risposte chiare e univoche". Il Pd attacca l’amministrazione e convoca un incontro

Il Pd incalza l’amministrazione di Mirandola sulla sicurezza invitandola a dare risposte "chiare e univoche" dopo le "contraddizioni" seguite alla loro interrogazione consiliare del 27 marzo, riguardo lo stato di organizzazione della attività della Polizia locale, accompagnata dalla richiesta di maggiori servizi serali, da ampliarsi anche la notte, unitamente alla possibilità di avere informazioni riguardo alle forze dell’ordine statali.

"Cercate di mettervi d’accordo (riferito ai leghisti del consiglio comunale ndr) – ammonisce la consigliera Pd Laura Bernaroli – poiché i cittadini hanno bisogno di risposte. Noi vogliamo solo trovare soluzioni giuste per il bene del cittadino.

La sicurezza è un tema fondamentale per la comunità, tutto il consiglio comunale deve intervenire per mettere in atto qualcosa di concreto per la salvaguardia di Mirandola e frazioni".

A fare insorgere il Pd sono stati i diversi atteggiamenti, apparsi in contraddizione, tenuti riguardo alla interrogazione dal capogruppo della Lega Guglielmo Golinelli e dall’assessore alla Sicurezza (pure Lega), Marco Donnarumma. Golinelli in consiglio comunale il 28 aprile quando si discusse l’interrogazione Pd presentò una mozione, a nome dei gruppi di maggioranza (civica Budri, FI e FdI ndr), avente oggetto "implementazione dei servizi serali di sicurezza e presidio del territorio", ma nel contempo l’assessore Donnarumma non fornì una vera e propria risposta per la mancata corretta formulazione dell’interrogazione, "cioè – commenta Bernaroli – non aveva capito cosa si chiedeva, quando il 17 marzo Golinelli sulla pagina social di ’Mirandola città dal 1957’ in un atto di solidarietà agli esercenti colpiti dal vandalismo in via Tabacchi, indicava numeri (anche sbagliati) di uscite serali della Polizia locale, insinuando meschinamente che i responsabili degli atti vandalici fossero risorse di sinistra".

Ora, per parlare in modo "appropriato e non propagandistico" di "sicurezza a Mirandola" il Pd ha convocato per questa sera alle 20.45 in Sala Consiliare del Municipio un incontro in cui interverranno Valeria Meloncelli, già comandante della Polizia locale di Modena, Vincenzo Palladino, segretario provinciale sindacato di Polizia Silp Cgil, e Gabriella De Mitri, già comandante della Polizia locale di Mirandola.

Alberto Greco