Sole e neve fresca, tutti in pista: "Sciatori arrivati dall’Umbria"

Dopo un po’ di instabilità meteo nei giorni scorsi, il tempo si è assestato in Appennino nel modo migliore per gli appassionati degli sport inverali. Dopo 5 anni infatti si potrà sciare su abbondante neve naturale per Natale, con sole e temperature fredde ma nella media stagionale (ieri minima di meno 10 sulla vetta del Cimone, sullo zero a valle). Previsioni tali anche nei prossimi giorni di Festa. Sulle piste del comprensorio del Cimone sono segnalati livelli da 60 a 80 cm, con tutti gli impianti in funzione a Passo del Lupo e Lago della Ninfa (Sestola), Cimoncino (Fanano) e Polle (Riolunato). ‘Siamo molto soddisfatti di quest’inizio di stagione -dice Luciano Magnani presidente del consorzio Cimone- ed oltre a sciatori provenienti da Emilia e Toscana segnalo anche arrivi dall’Umbria’. In funzione anche l’innevamento programmato. Alle Piane di Mocogno aperto il Jenny Kinderpark, le piste da discesa, bob e piste fondo. Alla Boscoreale di Piandelagotti aperti tutti i giorni il Centro Fondo e scuola sci Boscoreale e noleggio; aperti Campo Scuola gli anelli da 1, 2, 3, 4, 5 km e Maccheria. Sci nordico anche a S.Annapelago allo ‘Stadio del Fondo’. Molti gli itinerari sci-escursionistici da Capanna Tassoni al Lago Santo e numerose le ciaspolate organizzate in tutte le località. In tutti i paesi dell’Appennino tantissimi eventi. ‘Natale al Cimone’ raggruppa quelli delle comunità di Fanano, Sestola, Montecreto e Riolunato, creando un calendario ricco di eventi. Quest’anno, il calendario è arricchito anche dalle iniziative di Fiumalbo e Pievepelago. ‘Sei comuni, un unico grande abbraccio natalizio! ‘dicono gli organizzatori che propongono mercatini di Natale, attività per i più piccoli e iniziative dedicate ai giovani, passeggiate, giochi, momenti di allegria con spettacoli coperto ed aperto, ecc.

g.p.