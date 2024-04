Sospensione drammatica a 15' dalla fine, rissa e invasione campo a Quarantolese-NEXTGEN

QUARANTOLESE

1

NEXTGEN

0

(Sospesa al 75’)

QUARANTOLESE: Calanca, Bonaccio, Castorri, Bottazzi, Pisa, Gobbi, Palmieri, Bortolazzi, Gozzi (66’ Magro), Pozzetti (74’ Sacchetti), Malagoli (46’ Zambelli). A disp. Malavasi, Mari, Bondioli, Barbalaco, Acanfora, Manicardi. All. Loddi

NEXTGEN: Cacchioli, Mandreoli, Bertacchini (24’ Guiducci), Paltrinieri (74’ Crispino), Le Guern, Ruini, Carrera, Musardo, Voinea, Battaglia, Campani. A disp. Pellati, Stefani, Guiducci, Bellentani, Frazzoni, Pacilio, Pacilli. All. Farolfi Arbitro: Miglioli di Parma

Reti: 17’ Bortolazzi

Note: ammoniti Mandreoli, Musardo, Pozzetti, Pisa

Un finale a dir poco vergognoso con una rissa iniziata dalla tribuna e finita in campo porta alla sospensione a 15’ dalla fine della sfida salvezza di Promozione fra Quarantolese e Nextgen, che vedeva i gialloblù di casa avanti dal 17’ con la rete di Bortolazzi (Palmieri manda sul fondo Bottazzi, cross che Bortolazzi indisturbato mette in rete). Al 75’ il fattaccio, sul quale i racconti delle due squadre divergono: tutto nasce dalle continue offese di un gruppo di tifosi (probabilmente ospiti) verso i giocatori di casa da cui nasce un parapiglia in tribuna che coinvolge due ragazze parenti di un giocatore di casa, che si avvicina alla rete per cercare di difenderle. La risposta dei tifosi è quella di scavalcare la rete del campo di San Martino Spino e invadere il campo per cercare lo scontro, così il direttore di gara decreta la fine della partita. La situazione si tranquillizza in campo, ma non fuori dove è necessario l’intervento dei carabinieri per permettere una tranquilla uscita dal campo dei giocatori di casa.

Pare che quattro giovani, per cause sconosciute, ne abbiano aggrediti altri due fuori dal centro sportivo per poi scappare. Sul posto ambulanze, carabinieri e polizia locale. Ora sull’esito della gara tutto dipende da cosa scriverà l’arbitro, ma non è escluso nemmeno il doppio ko 0-3 a tavolino a entrambe.