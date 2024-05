"Speriamo non sia così grave"

Tutte le attenzioni del dopo gara in casa Carpi sono per Marco Maini. "Non ci voleva questa tegola – spiega mister Cristian Serpini - speriamo che non sia nulla di grave. Marco ha avuto una distorsione allo stesso ginocchio operato, speriamo non ci sia nulla di rotto. Siamo insoddisfatti di questa gara solo per questo, abbiamo giocato una partita dignitosa, pagando l’unico errore sul gol dell’1-0, ma contava portare a termine la stagione senza infortuni e purtroppo non è accaduto".

Serpini ha fatto molti esperimenti. "Era la gara giusta per fare qualche prova – prosegue – su Cortesi mezz’ala ci si può lavorare, Ofoasi ha sentito molto la gara e ha fatto fatica e Gerbino ha fatto una buona prova. Ma era importante gratificare chi aveva giocato meno, cercando di fare il meglio possibile, a tratti ce l’abbiamo fatta. Colgo l’occasione per dire grazie a tutta la società, al mio staff, ai ragazzi e ai tifosi. È stata un’annata straordinaria".

POST SEASON. Così i gironi della Poule scudetto. Girone 1 Alcione-Caldiero 1-2, rip. Clodiense, clas. Caldiero 6, Clodiense 3, Alcione 0. Girone 2 Campobasso-Carpi 2-0, rip. Pianese, clas. Campobasso 6, Carpi e Pianese 1. Girone 3 Trapani-Cavese 2-3, rip. Altamura, clas. Cavese 6, Trapani 3, Altamura 0. Alle semifinali (26/5 e 2/6) le 3 vincenti Caldiero, Campobasso e Cavese, più il Trapani miglior seconda (+2 differenza reti, contro il -1 della Clodiense). Nella finale playoff Ravenna-Corticella 2-1 dts.

d.s.