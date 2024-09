Squadre modenesi al via nei campionati. C’è anche la compagine che rappresenta il Modena

C’è anche una squadra che vestirà la maglia del Modena e ha (formalmente) come presidente Carlo Rivetti al via della nuova Serie D di calcio a 5. Sono i Canarini 1912, squadra composta dai ragazzi che lavorano nella sede gialloblù di viale Monte Kosica e sfruttano la matricola della nuova Ssd Canarini 1912 (nata al posto dell’Accademia Modena 1912) creata a giugno dal Modena Calcio per l’attività di base, con campo di casa che sarà a Saliceta. La nuova squadra gialloblù (allenatore ancora da definire) è una delle 5 modenesi al via, pattuglia record degli ultimi anni. Persa la Virtus Cibeno (il cui gruppo si è trasferito alla Virtus Correggio), è rimasta la United Carpi, mentre la novità già nota era lo Sporting Modena Academy, club che giocherà ad Albareto. Come già anticipato, debutta lo Junior Finale Futsal che giocherà a Massa Finalese ed è composta dal Maccard Futsal (ex Csi di Carpi); a San Cesario invece giocherà l’Academy Terre di Castelli, seconda squadra dell’Emilia Futsal di C2 (mister Giacomo Casali e Antonio Veronesi) e composta dal gruppo dei giovani della squadra Csi e dell’ultima C2. Le 5 modenesi sono state inserite nel girone "B" da 10 squadre assieme alle reggiane Virtus Correggio e Futsal Bagnolo e alle bolognesi Bologna Fc, Libertas Argile Vigorpieve e Castiglionese. Il campionato debutterà sabato 28 settembre, perché il 21 tutte e 29 le squadre di D saranno al via del preliminare di Coppa Velez. Per le modenesi queste sono le gare: venerdì 20 United Carpi-Canarini 1912 (ore 22 alle Fassi) e Virtus Libertas Reggio-Sporting Modena (22,30 a Reggio) e sabato 21 Junior Finale-Terre di Castelli (16 a Massa).

d.s.

Nella foto: MIster Lugli (al centro) con Bergonzini e Baraldi (United Carpi)