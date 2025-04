"Aumenti della Tari. Un danno per tutti"

"Un nuovo decreto, approvato dal Governo, provocherà un aumento di 6 euro sulla Tari, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, cioè i negozi, le attività ricettive e quelle produttive". Davide Nostrini, assessore al Welfare e al Bilancio del Comune di Maranello, commenta così gli effetti del decreto approvato di recente dal Governo e recepito da Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), che a sua volta ha stabilito un incremento extra sulla tariffa rifiuti. I soldi versati in più dai cittadini verranno poi utilizzati per applicare uno sconto di Tari del 25% alle famiglie con Isee inferiore a 9700 euro e fino a 20mila euro per i nuclei con almeno 4 figli. "Una misura che, nonostante le buone intenzioni, è di scarsa utilità, dal momento – precisa Nostrini - che a Maranello già applichiamo, alle famiglie con Isee inferiore ai 10mila euro, sconti progressivi fino al 90% sulla Tari. Quindi le risorse prelevate ai cittadini garantiscono a chi è in difficoltà un supporto inferiore a quello già previsto nel nostro Comune. Gran parte delle risorse prelevate ai residenti e alle attività di Maranello sarà quindi destinata agli utenti Tari di altri Comuni italiani, quindi al di fuori del nostro territorio". Nostrini annuncia già da ora come Maranello si proponga di cercare, attraverso l’Anci, l’associazione dei comuni italiani, "un margine di trattativa con il Governo centrale, affinché si possa evitare ai cittadini un esborso che penalizzerebbe tutti senza alcuna effettiva utilità per i più fragili".

s.f.