Tasse sul risarcimento per la figlia uccisa? L’Agenzia delle Entrate conferma

Modena, 27 febbraio 2025 – Chi aveva sperato che si fosse trattato soltanto di un malinteso, riponga le sue ultime pie speranze. Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate conferma che l’incredibile caso della famiglia di Giulia Galiotto, la giovane uccisa a 30 anni dal marito Marco Manzini, nel 2009 a sulle colline di Sassuolo, nel Modenese.

La richiesta delle tasse

I genitori della giovane uccisa, infatti, si sono visti chiedere dall’Agenzia delle entrate le tasse sul risarcimento per l’omicidio della figlia –, se così si può definire – che ancora non hanno incassato se non in parte (rispetto al milione e 200mila euro previsti) e con grande fatica. Il marito condannato per omicidio è stato infatti in regime di semilibertà dal 2022 al 2024 (ora è completamente libero), aveva un lavoro (a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia da dove viene l’uomo) e quindi percepiva uno stipendio, una parte del quale è stato versato alla famiglia nell’ambito della sentenza di condanna.

La replica dell’Agenzia delle Entrate

“Con riferimento agli avvisi di liquidazione notificati per la registrazione dell’ordinanza esecutiva del giudice civile, l’Agenzia delle Entrate desidera in primo luogo manifestare vicinanza e comprensione alla famiglia Galiotto – scrive oggi l’Ente, rispondendo all’indignazione della famiglia –. Pur dovendo, purtroppo, confermare la correttezza del proprio operato nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di registro, l’Agenzia si è immediatamente attivata per promuovere un confronto istituzionale con il ministero della Giustizia al fine di verificare l’applicabilità, al caso concreto, dell’istituto della registrazione a debito, in base al quale la parte danneggiata viene esonerata dal pagamento”.

La registrazione a debito

In poche parole: l’Agenzia delle Entrate proverà ad avviare una strada speciale, vista la delicatezza del caso in questione, chiedendo il via libera del Ministero. Ma questa “registrazione a debito” che eviterebbe alla famiglia dovere sborsare i soldi è previsto per le sentenze penali ma solitamente non si applica alla pronuncia in sede civile che ha stabilito il risarcimento. “L’Agenzia resta a disposizione della famiglia per fornire tutti gli eventuali chiarimenti che si dovessero rendere utili”, è la conclusione.

Il racconto della famiglia

“Abbiamo iniziato a percepire 250 euro al mese a partire da giugno di quello stesso anno – spiega Giovanna Ferrari, mamma di Giulia – quindi un totale di 4.600 euro. Eppure a novembre dello scorso anno hanno iniziato ad arrivare le cartelle esattoriali calcolate sull’intera cifra precettata, ossia un milione e duecentomila euro. Questo ha fatto sì che l’imposta di registro, per tutti gli eredi fosse di 6.212 euro, quindi superiore a ciò che abbiamo ottenuto fino ad oggi”.

Assassino libero e senza lavoro

Giulia venne attirata in trappola da Mazini e colpita più volte con una pietra: il corpo venne gettato nel fiume Secchia per insegnare il suicidio. Condannato a 19 anni, nel 2022 Manzini ha ottenuto la semilibertà e nel luglio del 2024 ha espiato la pena. Ma c’è di più, perché la famiglia ha scoperto non solo che l’assassino della figlia è tornato in libertà prima del previsto – il fine pena della messa alla prova era previsto per questo febbraio –, ma che si è pure licenziato.