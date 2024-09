Teatro Mac Mazzieri. Una stagione da dieci

Paolo Nori, Alessandro Bergonzoni, Elio Germano e Teho Teardo, Maddalena Crippa, Danilo Rea: sono alcuni dei protagonisti della stagione 2024/2025 del cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo, curata da Ater Fondazione in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dieci gli spettacoli, dalla prosa alla musica, passando per la danza e l’operetta. A inaugurare la stagione, il 30 ottobre, ‘Biglia - palchi in pista’, circuito Ater dedicato alla musica dal vivo, con la sonorizzazione del film ‘The Mystic’, per poi passare il 12 novembre alla prosa con ‘La libertà. Primo episodio’, di e con Paolo Nori. Il 12 dicembre in scena l’operetta con la compagnia di Corrado Abbati e ‘La Vedova Allegra’.

Il nuovo anno si apre il 14 gennaio con la nuova produzione di Alessandro Bergonzoni, ‘Arrivano i Dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca)’. Spazio alla danza contemporanea il 6 febbraio con ‘White Room’, una produzione Cob Compagnia Opus Ballet con la coreografia di Adriano Bolognino. Prosa il 18 febbraio, con l’attore Elio Germano e il musicista Teho Teardo, con una loro originale versione di parole e musica del capolavoro di Pier Paolo Pasolini ‘Il sogno di una cosa’. ‘Crisi di nervi. Tre atti unici di Cechov’, diretto dal grande regista tedesco Peter Stein in cartellone il 25 febbraio. Tra gli interpreti, anche Maddalena Crippa, moglie del regista. La figura di Domenico Modugno è al centro di ‘Nel blu – Avere tra le braccia tanta felicità’, lo spettacolo di e con Mario Perrotta del 13 marzo, mentre il 18 marzo, nell’ambito del progetto regionale ‘Teatro e Salute Mentale’ va in scena ‘Puzzle’. A chiudere la stagione il 25 marzo, lo spettacolo musicale ‘La vera storia di Billie Holiday’, con Danilo Rea al pianoforte che accompagna Oona Rea nei brani più celebri della grande cantante americana, mentre la narrazione è affidata alla voce dell’attrice teatrale Barbara Bovoli, anche autrice del testo.

m.s.c.