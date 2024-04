Thè e dolci tipici per festeggiare la fine del Ramadan Gli alunni del CPIA di Pavullo descrivono la fine del Ramadan, chiamata ’aid’. Si inizia con la preghiera in Moschea, si indossano abiti eleganti, si scambiano auguri e si gustano dolci e tè marocchino. Si preparano piatti tradizionali come il cous cous e il bastila, un sformato con carne di piccione o pollo. Il ballo ’ghana’ è riservato alle occasioni speciali.