Travolto in strada a otto anni. Condizioni gravi, ma stabili

GUIGLIA

Sono ancora gravi le condizioni del bimbo di otto anni, di nazionalità cinese che venerdì mattina è stato travolto da un’auto in centro a Roccamalatina, Guiglia. Il piccolo stava attraversando la strada probabilmente per raggiungere il bar gestito dai genitori, di fronte alla sua abitazione quando è sopraggiunta la vettura, condotta da un carabiniere fuori servizio che lo ha travolto. L’episodio è avvenuto alle 6.20 del mattino: non si esclude che il bimbo volesse salutare mamma e papà prima di recarsi a scuola. All’improvviso, però, il dramma. Gli accertamenti sono in corso da parte degli agenti della polizia stradale, giunti subito sul posto e gli atti saranno trasmessi alla procura. Il bambino era appena uscito di casa venerdì mattina: la palazzina dove vive con la famiglia si affaccia su via D’Azeglio, dove è avvenuto il tragico incidente. Il minore avrebbe attraversato la strada senza notare che proprio in quel momento stava sopraggiungendo l’auto condotta dal militare. L’uomo stava portando la figlia 16enne a scuola poi, all’improvviso, il tremendo impatto. Subito sono giunti sul posto i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e visti i gravi traumi riportati, il piccolo è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna con l’elisoccorso. Il primo a prestare soccorso al piccolo, riverso a terra dopo essere stato sbalzato con violenza sull’asfalto è stato un soccorritore dell’ambulanza di Roccamalatina che, in quel momento, si trovava proprio al bar ed era intento a fare colazione. E’ stato il soccorrritore a chiamare subito i soccorsi. La strada è stata poi interdetta al traffico per effettuare i necessari rilievi. Il bambino è ancora in prognosi riservata, in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita: le condizioni risultano stabili. Sarà ora fondamentale ricostruire quanto accaduto. Venerdì in paese la comunità di Roccamalatina era sotto choc: infatti la famiglia del bambino è molto conosciuta, gestendo da anni il bar Gorizia. Il sindaco ha espresso vicinanza alla famiglia.