Trenino di Natale, un successo

Anche quest’anno si conferma il grande successo del Trenino di Natale, che, a partire da sabato 2 dicembre, ha mostrato ai suoi passeggeri le bellezze del Centro Storico. Nelle mattine feriali fino al 22 dicembre, il Trenino ha visto le presenze di 2.025 bambini e 309 insegnanti di 92 gruppi classe provenienti da asili nidi, scuole d’infanzia e scuole primarie di Modena e dintorni. Alla chiusura del 7 gennaio, le presenze sul Trenino ammontano a 4.787 bambini e 5.204 adulti.

Inoltre, anche quest’anno non è mancato il lato solidale del Trenino di Natale: infatti, parte dei fondi raccolti si è unita a quelli devoluti durante l’anno ad associazioni e onlus del territorio, tra cui Fondazione Ant, Comitato Amici di Martina, GRG Gruppo Resurrection Garden Onlus, Hospice Modena, Aut Aut Aps e al Comune di Conselice, fortemente colpito dall’alluvione, per un importo totale di € 4.220,00. A questi si aggiungono € 1.000,00 destinati dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio "L’Accademia del Ghiaccio" ad Aseop – Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica e € 2.725,00 raccolti dal Carro A/mato di Piazza XX Settembre, installazione artistica dedicata alla Pace a cura di Lunati Manufacturing, devoluti all’ ONG Save the Children.

In aggiunta, Modena ha accolto i suoi cittadini e i turisti grazie ai molteplici allestimenti che hanno colorato le vie e le piazze del Centro Storico, come gli abeti di Natale posizionati in Piazza Grande, Piazza XX Settembre, Piazza Roma, il nuovo abete di piazzale San Francesco, il Presepe dell’Istituto d’Arte "A. Venturi" realizzato dagli studenti del corso di "Design della Ceramica" dell’istituto e il Presepe Ritrovato, sottoposto a un accurato intervento di restauro da parte dell’Associazione "Amici del Corni". Molto apprezzati sono stati gli strumenti musicali luminosi di Piazza Mazzini, che, oggetto di vari scati e riprese, hanno incantato tutti i passanti. Molto apprezzata anche la mostra "Presepi e Sapori modenesi" esposta durante le festività natalizie presso la suggestiva cornice del Mercato Albinelli.