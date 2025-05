’San Cataldo’ si racconta. Da Ferrari a Corassori. Spoon River modenese

Sabato alle 15 prende vita ’La città dei vivi, la città dei morti. Guida sonora al cimitero di Modena’, un progetto innovativo che unisce storia, architettura, musica e tecnologia, attraverso un itinerario a tappe. L’appuntamento è all’ingresso del cimitero di San Cataldo da piazza Setti, lato fiorai. Ai partecipanti si richiede uno smartphone sufficientemente carico, cuffiette audio e la disponibilità a lasciarsi guidare dentro a un viaggio immersivo. Inquadrando un QR code, si accede a una mappa digitale interattiva che permette di seguire un itinerario per conoscere il cimitero e ascoltare le storie di chi lo abita. "Nel linguaggio astratto e geometrico degli architetti Rossi e Braghieri, così come tra gli angeli in marmo e le epigrafi del cimitero monumentale – spiegano dal Comune – prende forma una narrazione stratificata, capace di far dialogare passato e presente, silenzio e racconto".

La guida sonora accompagna i visitatori lungo un percorso affascinante che abbraccia due cimiteri contigui e delle stesse dimensioni, eppure profondamente diversi per epoca e concezione. Da un lato il cimitero monumentale settecentesco, voluto da Francesco III d’Este, tra i primi esempi in Italia di camposanto extraurbano; dall’altro, la parte moderna progettata negli anni Settanta da Aldo Rossi e Gianni Braghieri, esempio emblematico di architettura civile, incompiuta e dalla forte carica simbolica.

Le voci dei defunti, interpretate da cittadini e attori modenesi, raccontano la storia della città attraverso il filtro della memoria individuale e collettiva. Accanto ai grandi personaggi sepolti nel cimitero monumentale – da Enzo Ferrari all’attrice Virginia Reiter, dall’olimpionico Alberto Braglia al sindaco della Liberazione Alfeo Corassori – nel cimitero nuovo prendono la parola le persone comuni con le loro storie quotidiane, protagonisti silenziosi della ’città dei morti’ e specchio morale e corale della ’città dei vivi’.

Le tracce audio si avvalgono di una curatela musicale attenta e suggestiva con originali rivisitazioni di brani classici di Ravel, Beethoven, Mahler, Mendelssohn e della celebre Danse macabre di Saint-Saëns.

Il percorso del 10 maggio prevede anche alcuni appuntamenti performativi in orari e luoghi precisi, con attori e attrici che daranno voce dal vivo a testi scelti (15.45 e 16 performance davanti alla tomba di Virginia Reiter; 16 e 16.15 performance davanti alla tomba di Enzo Ferrari; 16.15 e 16.30 performance davanti all’ingresso del cimitero ebraico; 16.45 e 17 performance nel cubo del cimitero nuovo). Il tragitto si conclude nella sezione moderna del cimitero dove, dopo aver ascoltato in cuffia le storie comuni di chi lo abita, è prevista una performance di danza.

Oltre alla guida sonora, il progetto comprende una piattaforma digitale dedicata: cimiteromonumentale.comune.modena.it, in cui poter consultare documentazione d’archivio, fotografie, approfondimenti tematici, contenuti audio e altro materiale utile per arricchire la propria conoscenza del luogo.

La piattaforma è concepita come uno progetto in divenire, interattivo e aperto a nuovi contenuti, in cui raccogliere nel tempo altro materiale e contributi provenienti dai cittadini.

Il progetto, curato da Silvia Sitton, Silvia Berselli, Francesco Fantoni e Corrado Nuccini, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti, tra cui l’architetto Lucio Fontana, Lorenzo Marra per la produzione musicale e il mixaggio, e l’ensemble musicale composto da Alessandro Trabace, Lorenzo Saini, Lorenzo Valdesalici, Maru Barucco e Antonio Maria Rapa. Le voci recitanti comprendono, tra gli altri, quelle di Salvo Cotrino, Fausto Ferri e degli attori della Compagnia delle Mo.Re.