Tributo ai morti in carcere Al corteo c’è il rischio di infiltrazioni anarchiche "No alla violenza"

di Valentina Reggiani Modena blindata e l’appello al Governo affinchè l’attenzione sia massima. C’è preoccupazione per le manifestazioni previste domani e domenica in città e volte a denunciare le condizioni delle carceri, ottenere verità e giustizia sulle morti dei detenuti, con riferimento alla rivolta avvenuta al Sant’Anna nel marzo 2020 e ancora per l’abolizione del regime 41bis e per "fermare l’uso creativo della legge al fine di punire lotte sociali". A destare allarme è il corteo anticarcerario che partirà domenica alle 14 da piazzale Primo Maggio. ‘Per un mondo senza carcere’ è il titolo della manifestazione (organizzata da varie associazioni per la tutela dei diritti e antifasciste) sulla quale interviene il sindaco, chiedendo che tutto si svolga con civiltà, rispetto per la città e soprattutto nessuna violenza. Infatti in occasione delle ultime manifestazioni in altre città, a cui hanno preso parte gruppi anarco insurrezionalisti si sono verificati gravi disordini e si teme che su Modena possa calare un clima di forte tensione. "A Modena c’è libertà di manifestare, è un diritto che custodiamo gelosamente – sottolinea Muzzarelli - ma ci auguriamo che venga fatto con civiltà e rispetto per la città". Il sindaco spiega come sia doveroso ricordare ciò che avvenne...