Trofeo delle Regioni,. Argento per Gariboldi

Brillante prestazione dell’elite Rebecca Gariboldi ,nella 2^ prova del Trofeo delle Regioni a Tarvisio (Udine),con l’eterna Eva Lechner giunta quinta che ha completato la positiva giornata dell’Ale Cycling Team Modena diretto da Milena Cavani con lo junior Alessandro Ingrami giunto 17°. A Pavullo sul classico circuito degli assi si è conclusa la stagione su strada dei Giovanissimi con l’organizzazione della Ciclistica Pavullese con la regia di Mauro Maya Caselli. Questi i risultati della top five dei modenesi: G1M: 2° Giacomo Covili (Pavullese) - 3° Lorenzo Cerri (idem)-4° Zerubabel Perrone(Sozzigalli)-5° Luca Zian (Serramazzoni);G2M:4° Riccardo Goldoni (Sozzigalli);G3M; 3° Samuel Cappelletto (Iaccobike)-5° Damir Chivan (S.Marinese); G4M;2° Flavio Mattia Richeldi (Maranello)-4° Leonardo Russo (Sozzigalli)-5° Diego Lugari (Maranello);G6M: 4° Vittorio Giovanni Stefanelli (Maranello);G1F:1^ Camilla Venturelli(Serramazzoni);G2F:;2^ Ilham Jarmomi (Serramazzoni)- 3^ Emma Canali (idem);G3F: 1^ Emelina Budeanu (Serramazzoni)- 3^ Ritaj Ed Daufy (idem)G4F: 3^ Nour Boamakn (Serramazzoni);G5F: 5^ Aurora Petrucci (Sozzigalli);G6: 1^ Maria Grazia Di Benedetto (S.Marinese).

A Cavezzo con l’organizzazione del Pedale Cavezzo si è svolta la 1^ tappa del Trofeo Modenese per master Uisp ed enti convenzionati. Questi i vincitori di categoria del ciclocross.Donne: Giulia Ballestri (Emiliana Bike);M1: Nicolas Lanfredi(Chero Group); M2:Stefano Stefanini(Team race)M3:Stefano Gozzi (Alpecar); M4:Paolo Strullato (Chero Group); M5: Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto);M6:Stefano Nicoletti (Emiliana Bike);M7: Bruno Spadoni (New Bike);M8: Gianfranco Mongardi (Spilla Team Spilamberto). Nella gare di mtb si sono imposti,Donne Erika Gianni (Bike Hpe)M1:Cristian Raspanti(New Bike);M2: Matteo Ciocci);M3: Cristian Severi (Bike Club);M4: Mauro Croci (Emilia Corse);M5:Sandro Pampaloni (Avis S.Cesario); M6: Gianluca Portioli (New Bike) M7: Marcello Lolli( (Cicli Campioli);M8: Renato Rivi (Hill Cycling).

Andrea Giusti