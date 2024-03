Un pezzo di Pavullo in Sudamerica. Via intitolata ad Antonio Parenti

Nel sud del Cile, adagiato sulle colline fra la cordigliera delle Ande e la cordigliera della Costa, c’è un pezzetto di montagna modenese: Capitan Pastene, un paesone di oltre duemila abitanti, che fa parte del comune di Lumaco, costruito da emigranti del Frignano agli inizi del secolo scorso. Conserva tantissime tradizioni della nostra terra e ha vie intitolate a personaggi italiani. Da domenica scorsa spicca una nuova segnaletica in quel dedalo di strade: ‘Via Antonio Parenti’. La cerimonia di scoprimento della targa si è svolta nel corso della giornata conclusiva della ‘Sagra e Carretada 2024’, organizzata in occasione del 120° anniversario dell’arrivo a Capitan Pastene dei primi nostri emigranti. Furono le 88 famiglie, 507 persone, fra adulti e bambini partite da Zocca, Guiglia, Pavullo, Montese, Castel d’Aiano, Bazzano e da alcuni altri centri del bolognese, che fra il 1904 e il 1905 andarono a vivere in cerca di fortuna in quella terra lontana. Alla Carretada 2024 hanno presenziato numerose autorità, festeggiatissimo Mario Parenti (nella foto), figlio di Antonio, che da Pavullo ha raggiunto Capitan Pastene la settimana scorsa e ha preso parte, commosso, allo scoprimento della targa della via dedicata a suo padre. Ha anche avuto incontri con le autorità per rilanciare il progetto sociale e interculturale che l’Associazione Antonio Parenti Piccolo Grande Uomo ha avviato nel 2019, quando 12 studenti dell’Istituto Cavazzi di Pavullo furono accompagnati a Capitan Pastene per uno stage formativo. Già cittadino onorario di Capitan Pastene, nella sua Pavullo, Tonino Parenti ha ricoperto incarichi amministrativi fino a presidente del consiglio comunale, è stato sindacalista della Cisl e membro della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo. I nostri coloni furono ingaggiati dal loro conterraneo Giorgio Ricci di Verica di Pavullo per colonizzare 63 mila ettari di terreno e si ritrovarono in una terra molto avara, prima abitata dagli indio Mapuche che furono cacciati. Vissero decenni di miseria, di isolamento, fin quando, nel 1989, ci fu un primo tentativo di riallacciare i rapporti con la terra delle radici. Seguirono scambi di visite istituzionali e i gemellaggi con località della regione Araucania dove vivono discendenti dei pionieri emiliani.

Walter Bellisi