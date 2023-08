Un recital per coccolare l’anima "C’è bisogno di amore e bellezza"

"Serve coccolare l’anima perché in questo mondo così complicato, lo dico da convinto pacifista, ci salveranno bellezza e amore". Fabio Testi, uno dei più noti e premiati attori italiani comparso in un centinaio di film, sarà ai Giardini ducali di Modena domani sera con lo spettacolo ’Concerto d’amore in versi’ insieme ai musicisti Stefano Mazziffoni e Andrea Candeli. Si tratta di un itinerario poetico e musicale attraverso i testi e le composizioni di Garcia Lorca, Neruda, Salinas, Prevert, lette appunto da Testi.

Perché lo spettacolo Testi?

"Da anni propongo letture di poesie e quando ho incontrato due grandi musicisti come Candeli e Mazziffoni abbiamo deciso di unirci per questi appuntamenti che incontrano il favore del pubblico soprattutto amante di poesia e in particolare di quella d’amore che con pochi termini arriva al cuore a differenza della letteratura che magari per esprimere un concetto ha bisogno di tre pagine".

Come reagisce il pubblico? "Guardi, con i brividi ricordo una sera nella cattedrale di Lucca strapiena dove ho recitato in un silenzio ecclesiastico perfetto. Tutto molto emozionante anche per me che, dopo cento film, ho sentito l’esigenza di questo contatto diretto con le parole dei grandi poeti che arrivano subito al cuore. E sono sorpreso di un aspetto".

Quale?

"I tantissimi giovani, 18-20 anni, che vengono ascoltano e poi mi chiedono consigli per scrivere alle proprie fidanzatine e fidanzatini. I giovani troppo spesso sono trattati male mentre penso che vanno bene i loro divertimenti, la discoteca, ma poi quando gli parli di amore ti ascoltano. Anche per questo l’anno prossimo amplieremo lo spettacolo con una cantante". Ha legami con Modena?

"Lo scorso anno sono venuto in provincia al Festival Poesia, importante evento, e in anni ormai lontani probabilmente sarò passato per una delle tantissime tournée della mia carriera".

Per il Concerto d’amore in versi, organizzato dal Laboratorio musicale del Frignano, dal Festival Artinscena e dal Comune con la collaborazione di Studio’s, sono sul palco anche Candeli e Maffizzoni. Andrea Candeli, di Pavullo, è considerato dalla critica un chitarrista di rara plasticità, versatile nella tecnica e nel repertorio con una grande capacità di comunicazione e di ’tenuta’ del palcoscenico.

Di ampia esperienza anche l’altra chitarra, il romano Maffizzoni che si è perfezionato a soli 16 anni con grandi maestri come Severino Gazzelloni, Aurele Nicolet, Wolfgang Schultz e ha suonato in luoghi tra cui la Royal Albert Hall di Londra, il Pantheon di Roma, la Sala Verdi di Milano.

Stefano Luppi