Una ciliegia all’inizio del paese. L’opera installata nella rotonda

Chi arriva da Spilamberto vedrà una grande ciliegia in polipropilene e resina che ingloba le varie gradazioni di rosso delle varietà nostrane, dalla Moretta al durone all’amarena. E’ opera di Linda Pedretti, studentessa della classe terza H indirizzo "Architettura e Ambiente" del Venturi di Modena, il cui progetto ha ottenuto il punteggio più alto nell’iniziativa organizzata dal Comune con questo istituto scolastico, al fine di ottenere un arredo a tema "ciliegia" nella rotatoria Don Lidio Botti che si trova lungo via Per Spilamberto, all’ingresso di Vignola. Nella mattinata di ieri si è svolta, nella sala dei Contrari della rocca di Vignola, la presentazione del percorso conclusosi con la proclamazione dei tre lavori che hanno ottenuto il punteggio più alto. I tre progetti sono appunto quelli di Linda Pedretti (551 punti), Giorgia Cilibenti, 5A indirizzo Design dell’Arredamento (508 punti) e Nethara Ponnamperumage, 3H indirizzo Architettura e Ambiente (483 punti). Ai ragazzi è stato consegnato un attestato; alla scuola, invece, il Comune di Vignola darà un contributo di 5.000 euro per l’organizzazione dell’intero progetto. Tutti i progetti elaborati dagli studenti del Venturi sono in mostra presso il Salotto Muratori, in via Selmi, a Vignola, a cura dell’associazione Amici dell’Arte, fino al 16 giugno. Intanto oggi, in centro a Vignola, prosegue la manifestazione "Vignola…è tempo di ciliegie", con banchi dei produttori in viale Mazzini e diverse iniziative.

m.ped.