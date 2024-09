Valsa perde il test a Civitanova

Arriva una sconfitta nella penultima amichevole di stagione prima di iniziare il campionato, per una Valsa Group che non ha saputo in settimana confermare le cose buone fatte vedere nel weekend di Montichiari. Quella di ieri era una sfida di lusso e di lustro, giocata a San Severino Marche tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena. La Lube di fatto padrona di casa ha iniziato con Boninfante-Lagumdzija in diagonale principale, in banda Bottolo e Loeppky, centrali Gargiulo e Tenorio, Balaso il libero. Coach Giuliani invece é partita con De Cecco al palleggio, Buchegger opposto, Rinaldi-Gutierrez martelli, Stankovic-Sanguinetti al centro e Federici libero. Un match di fatto equilibrato però, sin dalle prime battute, poi la Lube si é ritagliata un po’ di margine per chiudere il set 22-25. Per Modena così é entrato anche Simone Anzani in un secondo parziale, che vedeva la Lube recuperare dopo che la Valsa era andata sul 16-14. Civitanova vinceva 22-25 con Bottolo e Tenorio tra i migliori. Il terzo set era un monologo gialloblù con Rinaldi e Gutierrez in grande spolvero fino a un netto 16-10 col parziale chiuso 25-18. La Lube vinceva però con le stesse modalità il quarto parziale 17-25 e il match 1-3. Le note positive tra i gialloblù? Sicuramente la prestazione di Tommaso Rinaldi, oltre il 60% in attacco e con 19 punti all’attivo, con una prova molto sostanziosa anche di Giovanni Sanguinetti, autore di 10 punti anche se non con percentuali altissime d’attacco. Per il resto ancora difficoltà in attacco per Miguel Gutierrez mentre sia Buchegger che Ikhbayri hanno attaccato al 50% senza risultare troppo incisivi. Il prossimo appuntamento in campo é per mercoledì 25 settembre alle ore 17:15 contro la Powervolley Milano che arriverà al PalaPanini per un match amichevole che precederà la presentazione ufficiale della squadra ai tifosi, prevista per le ore 20 e fino alle 21. Poi sarà campionato, con l’esordio contro la Gas Sales Piacenza.

Alessandro Trebbi